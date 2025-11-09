Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Evinde ölü olarak bulunmuştu... Cinayet şüphesi derinleşiyor

Zonguldak'ta yaşayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in ölümünün ardından yapılan incelemelerde vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edildi. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

09.11.2025
09.11.2025
'ta ualnız yaşadığı öğrenilen Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla yaşlı adamın yaşadığı eve gitti. İçeri giren Şen'in yakınları, yaşlı adamı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yaşlı adamın yakınları büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evinde ölü olarak bulunmuştu... Cinayet şüphesi derinleşiyor

İhbarın ardından adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı detaylı çalışmanın ardından Şen'in cenazesi, sebebinin netleştirilmesi amacıyla yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evinde ölü olarak bulunmuştu... Cinayet şüphesi derinleşiyor

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, dairede herhangi bir zorlama izi olup olmadığını da araştırılıyor.

Evinde ölü olarak bulunmuştu... Cinayet şüphesi derinleşiyor

VÜCUDUNDA BIÇAK DARBELERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Şen'in vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilirken olayın olabileceği şüphesiyle soruşturma derinleştirildi. Şen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Kilimli Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güntepe Aile Mezarlığında toprağa verildi. Yaşlı adamın ölümüne ilişkin adli süreç devam ediyor.

