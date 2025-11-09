Küçük çocukların hırsızlık anları kamerada! Vatandaştan ilginç isyan

Kategoriler
Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan bir vatandaşın bahçesinden bisikletinin çalındığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde yaşı küçük olduğu görülen iki çocuktan boyu uzun olan bahçe kapısını açtıktan sonra diğer çocuk masanın altında bulunan küçük bisikleti alarak bahçeden çıkıyor.
Bisikletini çalan çocuklardan rahatsız olan ikamet sahibi yaptığı açıklamada ise, "İsteselerdi bisikleti verirdim. Küçük yaşta böyle bir şey yapmalarına üzüldüm" dedi.