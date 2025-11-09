Küçük çocukların hırsızlık anları kamerada! Vatandaştan ilginç isyan

Eskişehir Odunpazarı'nda bulunan bir vatandaşın bahçesinden bisikletinin çalındığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İKİ ÇOCUĞUN BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Görüntülerde yaşı küçük olduğu görülen iki çocuktan boyu uzun olan bahçe kapısını açtıktan sonra diğer çocuk masanın altında bulunan küçük bisikleti alarak bahçeden çıkıyor.

"İSTESELER VERİRDİM"

Bisikletini çalan çocuklardan rahatsız olan ikamet sahibi yaptığı açıklamada ise, "İsteselerdi bisikleti verirdim. Küçük yaşta böyle bir şey yapmalarına üzüldüm" dedi.