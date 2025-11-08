Menü Kapat
16°
Yaşam
Editor
Editor
 Yasemin Güldemir

Hatay'da akıl almaz hırsızlık! Kendi malıymış gibi alıp gitti

Hatay'da son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı polis ekipleri harekete geçti. Faili bulmak için izlenen görüntülerde, şüpheli şahsın 5 farklı yerde hırsızlık yaptığı görüldü. Şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Hatay’da bir iş yerine gelen şahsın mankenin üzerine giydirilmiş olan bin TL’lik montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Akıl almaz hırsızlığı gerçekleştiren şahsın, daha sonra 4 farklı iş yerinde yaptığı belirlendi.

Hatay'da akıl almaz hırsızlık! Kendi malıymış gibi alıp gitti

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve mont ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da akıl almaz hırsızlık! Kendi malıymış gibi alıp gitti

KENDİ MALI GİBİ ALIP GİTTİ

Şahsın ilçe merkezinde bir iş yerinde manken üzerine giydirilen bin TL değerindeki montu kendi malıymış gibi giyip gittiği anlar ve bir marketten kasiyerin telefonunu çaldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlarla hırsızlık yapmasıysa hayrete düşürdü.

Hatay'da akıl almaz hırsızlık! Kendi malıymış gibi alıp gitti

"ÇOK RAHAT DAVRANIYOR"

İş yerinden çalınan montun bin TL değerinde olduğunu belirten Mehmet Kuluman, yaşananları şöyle anlattı: "Olay günü abim dükkanı bana emanet etmişti. Biz yan tarafta oturuyorduk. Şahıs gelip mankenin üzerindeki ceketi giyip gidiyor, çok rahat davranıyor, hiç panik yapmıyor. Montun yerinde olmadığını fark edince hemen polise haber verdik. Emniyet ekipleri kısa sürede yakaladı, montu da geri aldık. İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz."

