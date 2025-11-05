Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi

Antalya'da bir restorana giren hırsız güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmek için elektriği kestikten sonra kasadaki parayı ve iş yerindeki motosikleti alıp kayıplara karıştı. Hırsızın işletmeye girdiği anlar kameralara yansırken işletme sahibi Necmi Özel "Emniyet güçlerimizin bu şahsı en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 13:08

ilçesi Orta Mahalle, Çınaraltı Meydanı’nda bulunan Necmi Özel’e ait restoranda meydana gelen olayı hakkında edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.40 sıralarında iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra kapıyı zorlayarak içeri girdi.

'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi

ÖNCE ELEKTRİĞİ KESTİ

Güvenlik kameralarının enerjisini kesen şüpheli, kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alarak dükkan içerisinde bulunan motosikletiyle birlikte kaçtı. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Necmi Özel, kasadaki paranın ve motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızın, içeri girdikten sonra kasayı boşaltıp motosikletle uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi

"YAKLAŞIK 2 BİN LİRA PARA VE MOTOSİKLETİMİZ ÇALINMIŞ"

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Necmi Özel, "Sabah geldiğimizde motosikletin olmadığını gördük. Kameraları izleyince bir kişinin kapıyı zorlayarak içeri girdiğini fark ettik. Yaklaşık 2 bin lira para ve motosikletimiz çalınmış. Emniyet güçlerimizin en kısa zamanda bulacağına inanıyorum" dedi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

'Profesyonel hırsız' işletme sahibini şaşkına çevirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hırsızlık için şehir değiştirdiler! 500 bin liralık takı çaldılar
Pişkin hırsız güvenlik kamerasında: Asansörü kullanmaktan çekinmedi
ETİKETLER
#hırsızlık
#antalya
#güvenlik kamerası
#Serik
#restoran
#Motosiklet Güvenliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.