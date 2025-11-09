Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Düğününe günler kala kalbinden bıçaklandı! Gürültü yapanları uyardı canından oldu

Antalya’da bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, alkol alıp gürültü yaptıkları için uyardığı şahıslar tarafından kalbinden bıçaklandı. Düğününe kısa süre kaldığı öğrenilen Göker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 13:36

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde bir otelde görev yapan 26 yaşındaki Tahsin Göker ve arkadaşı Talat K.B. gürültü yaparak önünde alkol alan 20 yaşındaki Eyüp T. ve 18 yaşındaki Halil S. isimli 2 şahsı uyardı. Uyarılara rağmen otel önünde alkol almaya devam eden Eyüp T. ve Halil S. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönerken, Eyüp T. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

Düğününe günler kala kalbinden bıçaklandı! Gürültü yapanları uyardı canından oldu

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Bıçağı gören güvenlik görevlisi Talat K.B. arkadaşı Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Şüpheliler Eyüp T. ve Halil S. olay yerinden kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışırken genç güvenlik görevlisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğününe günler kala kalbinden bıçaklandı! Gürültü yapanları uyardı canından oldu

DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALMIŞTI

26 yaşındaki güvenlik görevlisinin 22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilirken, doktorların tüm müdahaleleri Göker’i hayatta tutmaya yeterli olmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kısa süre sonra olumlu cevap verdi. Şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, Tahsin Göker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyete götürülen olayın şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ifade işlemleri devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de kız meselesi cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vahşi cinayetin detayları kan dondurdu! Katiline konum atmış
ETİKETLER
#otel
#antalya
#kavga
#ölüm
#cinayet
#güvenlik görevlisi
#bıçaklanma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.