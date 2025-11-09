Düğününe günler kala kalbinden bıçaklandı! Gürültü yapanları uyardı canından oldu

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde bir otelde görev yapan 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Tahsin Göker ve arkadaşı Talat K.B. gürültü yaparak otel önünde alkol alan 20 yaşındaki Eyüp T. ve 18 yaşındaki Halil S. isimli 2 şahsı uyardı. Uyarılara rağmen otel önünde alkol almaya devam eden Eyüp T. ve Halil S. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönerken, Eyüp T. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Bıçağı gören güvenlik görevlisi Talat K.B. arkadaşı Tahsin Göker'i uzaklaştırmak isterken Göker, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Şüpheliler Eyüp T. ve Halil S. olay yerinden kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbinden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Tahsin Göker'i kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışırken genç güvenlik görevlisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALMIŞTI

26 yaşındaki güvenlik görevlisinin 22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilirken, doktorların tüm müdahaleleri Göker’i hayatta tutmaya yeterli olmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından başlattığı çalışma kısa süre sonra olumlu cevap verdi. Şüpheliler yaklaşık 1 saat sonra cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, Tahsin Göker'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyete götürülen olayın şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ifade işlemleri devam ediyor.