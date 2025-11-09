Kayseri'de kız meselesi cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Sosyal medyada bir süredir tartıştıkları öğrenilen Osman T. ile M.A.Y., Osman T.'nin konum atarak çağırması üzerine buluştu.

Buluşma sonrasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Osman T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Osman T.'nin vurulma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliler M.A.Y., Y.Y., B.G., S.T. ve S.S.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Y.Y., B.G. ve M.A.Y. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.