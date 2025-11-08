Kayseri'de 'kız meselesi' cinayeti: Tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti!

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman D. ile M.A.Y. arasında 'kız meselesi' nedeniyle bir tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.A.Y., yanında bulunan tüfekle Osman D.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Osman D., yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Osman D.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Osman D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sonrası kaçan şüpheli M.A.Y.'yi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.