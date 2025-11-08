Vahşi cinayetin detayları kan dondurdu! Katiline konum atmış

Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta Osman T. ile M.A.Y. arasında kız meselesi yüzünden gece saatlerinde tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. M.A.Y., Osman T.'yi tüfekle yaraladı. Kanlar içinde kalan genç hastaneye kaldırıldı. Osman T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYIN DETAYLARI KAHRETTİ

Öte yandan, Osman T.; bir süre sosyal medyada tartıştığı M.A.Y.'yi konum atarak olayın olduğu yere çağırdığı öğrenildi. Osman T.'nin tüfekle vurulması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.