Bu acıya yürek dayanmaz! Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşları içinde topladı

Hatay'ın Defne ilçesinde G.K. idaresindeki motosikletle bir otomobil çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet, bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü kazadan sonra yaya olarak kaçarken vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Dilan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölen yeğeninin haberini alan amca, kaza yerine gelerek ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla topladı.

EŞYALARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPLANDI

Amcanın kazada ölen Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.