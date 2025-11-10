Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza! Otomobil demir yığınına döndü

Erzincan-Erzurum karayolu Yedisu kavşağı mevkiinde yeni aldığı otomobiliyle seyir halinde olan jandarma personeli, tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta demir yığınına dönerken, sürücü olay yerinden yaralı olarak çıkarıldı.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.