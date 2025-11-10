Bursa'da zincirleme kaza otomobil minibüse çarptı 6 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu yakınlarında yaşandı. Berat D. idaresindeki 09 APF 441 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce trafik levhası direğine, ardından Mustafa Kestane yönetimindeki 16 S 4592 plakalı servis minibüsüne çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YOLCU KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sağ ön koltuktaki yolcuyu başarılı bir çalışmayla kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.