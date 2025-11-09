Belediye işçisi feci şekilde can vermişti! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli Gebze’de belediye işçisi çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarında yer aldı.

Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerindeki parkın yakınlarında gerçekleşen kazada Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık, park alanında hareket eden çöp kamyonun altında kaldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Açık'ın kazada hayatını kaybettiğini belirlendi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Diğer yandan, olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.