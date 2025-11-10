Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

F-35'i bile geride bıraktı! Çin'den ABD'yi gölgede bırakan 'şekil değiştiren' motor

Çinli araştırmacıların, ses hızının yaklaşık 4 katı kadar verimli çalışabilen yeni bir "adaptif çevrim motoru" test ettiği bildirildi. İddialara göre motor, yakıt tüketimini üçte bir oranında azaltırken mevcut motorlardan yüzde 47'ye varan oranda daha fazla itme gücü sağlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 09:44

Çin Mühendislik Termofiziği Enstitüsü'ndeki araştırmacıların, yeni bir "adaptif çevrim motoru" (ACE) geliştirdiği ve test ettiği bildirildi. Uçuş koşullarına bağlı olarak çalışma prensibini değiştirebilen teknoloji, kalkıştan Mach 4 (ses hızının yaklaşık 4 katı) hıza kadar verimli çalışabiliyor.

Raporlara göre, yeni motorun yakıt kullanımını yaklaşık üçte bir oranında azalttığı ve mevcut motorlara kıyasla yüzde 27–47 daha fazla itme gücü üretebildiği öne sürülüyor.

F-35'i bile geride bıraktı! Çin'den ABD'yi gölgede bırakan 'şekil değiştiren' motor

ABD'NİN F-35 MOTORLARINI GERİDE BIRAKTI

Eğer iddialar doğruysa, söz konusu motor, F-35 için geliştirilen GE XA100 ve Pratt & Whitney XA101 adaptif motorları da dahil olmak üzere, kamuoyunca bilinen tüm ABD motorlarını geride bırakacak.

Geleneksel jet motorları (turbofan veya turbojet) ya düşük hızda ya da yüksek hızda güç için optimize edildiğinden ikisi birden sağlanamaz. Adaptif çevrim motorları, dahili hava akış yollarını, basınç oranlarını ve yakıt yakma döngülerini anlık olarak dinamik şekilde ayarlayarak bu ikilemi teorik olarak çözüyor.

İhtiyaca göre turbojet ve turbofan modları arasında geçiş yapan bir "akıllı motor" olarak düşünülebilir. Örneğin kalkış ve ses altı uçuş sırasında bir ACE, ekstra baypas kanalları açarak etkili bir şekilde daha sessiz ve verimli bir turbofan gibi davranır.

F-35'i bile geride bıraktı! Çin'den ABD'yi gölgede bırakan 'şekil değiştiren' motor

"AKILLI MOTOR" HEM TURBOFAN HEM TURBOJET GİBİ DAVRANIYOR

Geleneksel motorlar savaş durumunda ham itme gücüne ihtiyaç duyar. Ancak turbofanlar yüksek hızda güç kaybedebilir. Bir ACE ise, hıza ihtiyaç duyulduğunda çok güçlü bir turbojet gibi davranabilir.

ABD'nin mevcut ACE'leri (GE'nin XA100'ü gibi) çift baypas sistemi (iki hava akımı) kullanırken, yeni Çin motorunun üçüncü bir soğuk hava akımı eklediği belirtiliyor. Üç akımlı tasarım, elektronik aksamdan veya gizli kaplamalardan gelen fazla ısıyı emen termal yönetim gibi özellikler sunuyor.

Teorik olarak, egzoz sıcaklığını düşürerek uçağın kızılötesi (IR) imzasını azaltıp bazı gizlilik avantajları da sağlıyor. Ayrıca baypas yakıcı içerdiği, yani süpersonik hızlarda ekstra itme gücü için baypas havasında yakıt yakabildiği bildiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den sonra Çin de beceremedi! Astronotlar geri dönemiyor
ETİKETLER
#verimlilik
#Açelya Mina Kaya
#Adaptif Çevrim Motoru
#Uçan Teknoloji
#Askeri Havacılık
#Jet Motoru
#Uçak Motorları
#Adaptif Motor
#Çin Teknolojisi
#Süpersonik
#İtme Gücü
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.