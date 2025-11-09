ABD'den sonra Çin de beceremedi! Astronotlar geri dönemiyor

Çin'in son yıllarda hızla gelişen uzay programı, Shenzhou-21'in başarılı fırlatılışını kutlarken beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Tiangong adlı uzay istasyonuna yeni ekibi taşıyan görev başarılı olsa da, Dünya'ya dönüş ertelendi. Çin uzay ajansı, erteleme kararının astronotların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

EN GENÇ ÇİNLİ ASTRONOT GÖREVDE

Shenzhou-21 görevi, Çin medyası tarafından "uzaya çıkan en genç Çinli astronot" olarak tanıtılan 32 yaşındaki Wu Fei'yi de istasyona taşıdı. Devlet televizyonu CCTV, istasyona varışta iki geminin mürettebatının dar bir bölmede toplandığı bir devir teslim töreni yayınladı. Görüntülerde, ekiplerin yüzen bir pano üzerinde belgeleri imzaladığı görüldü.

Törende konuşan Chen Dong, "Dünya'ya dönmek üzereyiz ve Çin uzay istasyonundaki operasyonları sürdürme hakkını simgeleyen ambar anahtarını size devrediyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Chen Dong ve ekip arkadaşlarının uzayda mahsur kaldıkları bildirildi.

ABD DE BENZER SORUNLAR YAŞAMIŞTI

Çin'in Shenzhou programı kapsamında yılda iki kez yaptığı fırlatmalar, ülkenin uzay programı dev adımlarla ilerlerken bir gurur kaynağı olmuştu.

Son gelişmeler arasında, dokuz saatlik bir başarıyla en uzun uzay yürüyüşü rekorunun kırılması da yer alıyor. Çin ayrıca, gelecek yıl Pakistan'dan bir astronotu Tiangong'a davet etme planlarıyla istasyonunun kapılarını ilk kez yabancılara açmaya hazırlanıyor.

Yaşananlar, yeniden Ay'a astronot göndermek için yarışan Washington'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Trump yönetimi, ABD vizesine sahip Çin vatandaşlarının NASA programlarına katılmasını yasaklamıştı.

ABD uzay ajansı NASA, geçtiğimiz yıl uzayda mahsur kalan astronotları geri getirme zorluklarıyla yakından tanışmıştı. ABD'li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore'un kısa sürmesi planlanan uzay yolculuğu, onları eve getirmesi gereken Boeing Starliner uzay aracının arızalanması sonrası dokuz aydan uzun bir göreve dönüşmüştü.

Geçen yıl haziran ayında Dünya'dan ayrılan ikili, mart ayında bir SpaceX Crew Dragon kapsülüyle evlerine dönebilmişti.