5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 5G teknolojisi için bekleyiş devam ederken Türkiye'de geçileceği zaman belli oldu. Yapılan ihalenin sonuçları sonrasında 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek belli oldu.

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'nin beklediği 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde sunulacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar sürecek. Buna göre Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisini kullanacak.

5G NERELERDE VAR?

5G teknolojisi ilk olarak nüfusun fazla olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi bölgelerde kullanılacak. İlk sinyaller bu bölgelerden alınırken 5G'ye geçiş bölge bölge zamanla olacak.

5G NEDİR?

Yeni nesil mobil iletişim altyapısı olan 5G, 4.5G'nin yanında 10 kata varan hız ve güvenlik sunuyor. Yeni teknoloji ile internetteki kullanımlar daha düşük gecikme ve daha yüksek hızla karşımıza çıkacak. Akıllı şehirler ve otonom araçlar da altyapıyı sağlamış olacak. Yeni teknoloji ise 1 kilometre alan içerisinde 1milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderilmesi sağlanacak.

5G ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni teknoloji, herhangi bir değişiklik yapmadan normal tarife ile beraber kullanılabilecek. Vatandaşlar 5G için herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz şekilde daha hızlı iletişim imkanından yararlanabilecek.

5G DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ VE CİHAZLAR

Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir.

Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).

Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.

POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.

5G DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini destekliyor.

5G İLE 4.5G ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla kullanılabilecek olan 5G sayesinde 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek. Yeni teknolojiyi kullanırken gecikme süresi azalacak ve yüksek bant genişliği sayesinde büyük alanlarda bile yüksek hızlı internet sunulacak.