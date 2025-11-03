Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

Yeni 5G teknolojisi için geri sayım başlarken 5G'nin önemi ve Türkiye'ye geleceği zaman da gündeme geldi. Gelişen teknoloji ile 5G ile buluşacak olan Türkiye için sayılı günler kaldı. Yeni teknoloji 5G nerelerde var, ücretli mi ve ne zaman geçilecek merakla beklenirken sizler için merak edilen tüm soruların cevabını derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 16:02

Tüm 'nin heyecanla beklediği teknolojisi için bekleyiş devam ederken Türkiye'de geçileceği zaman belli oldu. Yapılan ihalenin sonuçları sonrasında 5G Türkiye'ye ne zaman gelecek belli oldu.

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'nin beklediği 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ülke genelinde sunulacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar sürecek. Buna göre Türkiye, 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisini kullanacak.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

5G NERELERDE VAR?

5G teknolojisi ilk olarak nüfusun fazla olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi bölgelerde kullanılacak. İlk sinyaller bu bölgelerden alınırken 5G'ye geçiş bölge bölge zamanla olacak.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

5G NEDİR?

Yeni nesil altyapısı olan 5G, 4.5G'nin yanında 10 kata varan hız ve güvenlik sunuyor. Yeni ile internetteki kullanımlar daha düşük gecikme ve daha yüksek hızla karşımıza çıkacak. Akıllı şehirler ve otonom araçlar da altyapıyı sağlamış olacak. Yeni teknoloji ise 1 kilometre alan içerisinde 1milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderilmesi sağlanacak.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

5G ÜCRETSİZ Mİ?

Yeni teknoloji, herhangi bir değişiklik yapmadan normal tarife ile beraber kullanılabilecek. Vatandaşlar 5G için herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz şekilde daha hızlı iletişim imkanından yararlanabilecek.

5G DESTEKLEYEN TELEFON MODELLERİ VE CİHAZLAR

Samsung, en geniş 5G model yelpazesine sahip markalardan biridir.

Galaxy S Serisi (Amiral Gemisi): Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir): Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

Xiaomi Ana Seri: Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).

Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.

POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.

5G DESTEKLEYEN İPHONE MODELLERİ

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

5G Türkiye'ye ne zaman gelecek? Yeni teknoloji 5G hakkında bilinmeyenler

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE modelleri de 5G teknolojisini destekliyor.

5G İLE 4.5G ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla kullanılabilecek olan 5G sayesinde 4.5G ile dakikalar içerisinde indirilen HD kalitedeki bir film 5G ile saniyeler içerisinde indirilebilecek. Yeni teknolojiyi kullanırken gecikme süresi azalacak ve yüksek bant genişliği sayesinde büyük alanlarda bile yüksek hızlı internet sunulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
ETİKETLER
#Teknoloji
#Türkiye
#iletişim
#mobil
#5g
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.