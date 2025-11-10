Önce direğe sonra ağaca çarptı! Feci kaza 2’i ağır çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Elazığ'da Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana gelen kazada; G.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği sonra da ağaçlara çarptı.
Feci kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.