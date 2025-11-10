Menü Kapat
Yaşam
Bahis operasyonunda dudak uçuklatan detay! 7 milyarlık yasa dışı işlem ortaya çıktı

Mersin'de yasa dışı operasyonunda 46 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hesaplarında 7,6 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bahis operasyonunda dudak uçuklatan detay! 7 milyarlık yasa dışı işlem ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 09:44

İl Müdürlüğü'nün Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonunda şüpheli olduğu tespit edilen 46 kişi yakalandı.

Bahis operasyonunda dudak uçuklatan detay! 7 milyarlık yasa dışı işlem ortaya çıktı

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlendi.

Bahis operasyonunda dudak uçuklatan detay! 7 milyarlık yasa dışı işlem ortaya çıktı

7 MİLYAR LİRALIK İŞLEMLER ORTAYA ÇITKI

Operasyonlarda, yasa dışı bahis suçuna karıştığı, bu suça imkan sağladığı, teşvik ettiği ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bahis operasyonunda dudak uçuklatan detay! 7 milyarlık yasa dışı işlem ortaya çıktı

23'Ü ADLİ KONTOROLLE SERBEST BIRAKILDI 17'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 49 cep telefonu, 47 sim kart, 2 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 3 harici disk, 2 USB bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 şüpheli ise tutuklandı.

