Gündem
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete'de

Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Sanal Ortamda , ve Kumarla Mücadele Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede yasa dışı kumarın toplumsal yapının korunması açısından önemi vurgulanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"KAMU DÜZENİ İÇİN CİDDİ TEHDİT"

"Aile bütünlüğünü bozan, sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve faaliyetleri; mezkûr zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırmakta ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadele; kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete'de

"YENİLİKÇİ ÖNLEMLER ZORUNLU"

Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete'de

Hâlihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte iş birlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir.

MASAK KOORDİNE EDECEK

Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Malî Suçları Araştırma Kurulu () Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlanmıştır. Söz konusu Eylem Planı, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planının uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir.

Bu itibarla Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026) kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele eylem planı Resmi Gazete'de
