Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Trendyol Express, Aras, PTT kargo çalışma durumu 2025

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde birçok etkinlik ve anma töreni düzenleniyor. Bu özel gün ülkemizde resmi tatil olarak sayılmadığı için resmi kurumlar, hastaneler, borsa, nüfus müdürlükleri normal çalışma düzenine devam ediyor. Arama motorlarında ise 10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu sorusu araştırıldı.

10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Trendyol Express, Aras, PTT kargo çalışma durumu 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 09:31

günü bu sene pazartesi gününe denk geldi. Bugün binlerce kişi teslimatı beklerken kargolar çalışıyor mu merak edildi.

10 KASIM'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2025?

Her gün binlerce kişiye siparişlerini ulaştıran kargo şirketleri 10 Kasım günü normal mesaisine devam edecek. 2025 resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım olmazken, vatandaşlar bugün kargo hizmeti alabilecek.

10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Trendyol Express, Aras, PTT kargo çalışma durumu 2025

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?

2025 yılında pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'da kargoların çalışma durumu da dikkat çekti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ülkemizde resmi tatil sayılmaması nedeniyle normal çalışma düzenine devam ediliyor. Buna göre kargo şirketleri de normal çalışma düzeninde devam edecek. Bugün vatandaşlar kargo gönderip, paket teslimi alabilecek.

10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Trendyol Express, Aras, PTT kargo çalışma durumu 2025

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım Pazartesi günü ülkemizde resmi tatil olmadığı için kargo şirketleri normal çalışma düzenine devam ediyor. Vatandaşlar bugün kargo şirketleri tarafından hizmet alabilecek.

10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı 2025? Nüfüs müdürlüğü, Tapu dairesi çalışma saatleri
