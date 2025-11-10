10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Trendyol Express, Aras, PTT kargo çalışma durumu 2025

10 Kasım günü bu sene pazartesi gününe denk geldi. Bugün binlerce kişi kargo teslimatı beklerken kargolar çalışıyor mu merak edildi.

10 KASIM'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2025?

Her gün binlerce kişiye siparişlerini ulaştıran kargo şirketleri 10 Kasım günü normal mesaisine devam edecek. 2025 resmi tatiller takvimine göre 10 Kasım resmi tatil olmazken, vatandaşlar bugün kargo hizmeti alabilecek.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?

2025 yılında pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'da kargoların çalışma durumu da dikkat çekti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ülkemizde resmi tatil sayılmaması nedeniyle normal çalışma düzenine devam ediliyor. Buna göre kargo şirketleri de normal çalışma düzeninde devam edecek. Bugün vatandaşlar kargo gönderip, paket teslimi alabilecek.

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım Pazartesi günü ülkemizde resmi tatil olmadığı için kargo şirketleri normal çalışma düzenine devam ediyor. Vatandaşlar bugün kargo şirketleri tarafından hizmet alabilecek.