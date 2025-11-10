10 Kasım'da resmi kurumlar açık mı 2025? Nüfüs müdürlüğü, Tapu dairesi çalışma saatleri

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 10 Kasım'da resmi dairelerin açık olup olmadığı merak konusu haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanında Mustafa Kemal Atatürk anılıyor.

10 KASIM'DA RESMİ KURUMLAR AÇIK MI 2025?

2025 yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Pazartesi gününe denk geliyor. Özel günde çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenlenirken resmi tatil olmaması nedeniyle kamu kurumları ve resmi daireler normal çalışma düzenine devam ediyor. 10 Kasım'ın ülkemizde resmi tatil olmamasından dolayı devlet daireleri bugün açık olarak hizmet veriyor.

10 KASIM'DA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ, TAPU DAİRESİ AÇIK MI?

Ülkemizin dört bir yanında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor. Bugün tapu dairesi ve nüfus müdürlüğü gibi resmi kurumlarda hizmet alacak olan vatandaşlar ise açık olup olmadığını araştırmıştı. Türkiye'de 10 Kasım'ın resmi tatil olmamasından dolayı devlet daireleri bugün açık olacak.