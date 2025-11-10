Menü Kapat
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana

Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife rolüyle yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, "İki kıta tek kalp, ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum" dedi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana
Doktorlar, Yaz Şarkısı, O Hayat Benim ve geniş Aile gibi dizilerde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisinde oynadığı Zarife karakteriyle beğeni topladı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşında tanıştığı Korhan Beba ile 30 yıl sonra tekrar birlikte olmaya başladı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU ÇOCUKLUK AŞKIYLA 30 YIL SONRA TEKRAR YAN YANA

Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, "İki kıta tek kalp, ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum senden. Ömrümüz bir, mutluluğumuz daim olsun. Seni seviyorum" dedi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana

TAŞACAK BU DENİZ'İN ZARİFE'Sİ İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 30 yıl sonra çocukluk aşkı Korhan Beba ile ikinci baharını yaşıyor. Beba ile yıllar sonra yeniden aşk yaşamaya başlayan Bozoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana

İLK 13 YAŞINDA TANIŞTILAR, 30 YIL SONRA TEKRAR BİR ARAYA GELDİLER

Korhan Beba ile yıllar önce çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, "13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka..." ifadelerini kullandı.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana

Yeşim Ceren Bozoğulu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Devamını sen benden güzel anlatmışsın; 'İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben Lise 1, o orta son. Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de Özel Türk Koleji’ndeydi. İkimiz de hatırlamıyoruz birbirimizle nasıl haberleştik de o gece İzmir’de buluştuk. E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte... İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika’ya döndüm. Yine koptuk. Aradan geçti 30 küsur sene. Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl... Liseli aşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına" dedi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkıyla 30 yıl sonra yan yana
Sıkça Sorulan Sorular

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KAÇ YAŞINDA?
29 Temmuz 1974 doğumlu Yeşim Ceren Bozoğlu, Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakteriyle popüler oldu. Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.
