Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'un avukatına zehir zemberek sözler: 'Mirasın peşine bizden çok düşmüş gibisin'

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfu'un vefatının ardından aile üyelerinin miras tartışması günlerce magazin gündeminde yerini almıştı. Usta sanatçının 3 milyar TL'lik olduğu iddia edilen mirası hakkında avukatı Hakan Tamgüç'ten gelen dikkat çeken açıklamaya Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sert açıklama geldi.

MİRAS VE TELİF HAKLARI KİMLERE GİTTİ

Sanatçının 87 dairesi ve arsaların yanı sıra Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu iddia ediliyordu. Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre; Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay almıştı.

MİRASINDAN İKİ ÇOCUĞU MEN EDİLDİ

Tayfur'un mirası en büyük pay üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldı. Öte yandan kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildi. Mirastan men edilen kardeşler uzun süre magazin gündemini sarsmıştı.

AVUKATININ AÇIKLAMASINA KIZINDAN BOMBA YANIT

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ün dün yaptığı, "Ferdi Tayfur'un mirası 6 milyar" açıklamasına Tuğçe Tayfur adeta ateş püskürdü. Tayfur yaptığı miras açıklamasında, "Avukat ne oldu, istediğin olmadı diye şimdi yalan beyanlarla insanlar algı operasyonu mu yapıyorsun? Bizden çok sen düşmüş gibisin babamın mirasının peşine bir de yalan konuşarak! Bize de söylesene ya hangi 6 milyar! Hangi evi annemden geri alacaklarmış? Benim annemin oturduğu evin arsası babamın ofis olarak kullandığı yerin arsasıyla takas edildi" ifadelerini kullandı.