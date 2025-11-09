Menü Kapat
 Onur Kaya

Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralanamadı. Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güllü ile şüphelerin üzerinde toplandığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in WhatsApp'taki mesajlaşmaları ortaya çıktı. İşte o gece konuşulanlar...

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü’nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

GÜLLÜ İLE KIZININ WHATSAPP KONUŞMALARI

Baş şüpheli konumundaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yazışmaları incelenirken, anne-kız arasındaki son mesajlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

RANDEVU, KREDİ KARTI, GÜNLÜK PLANLAR...

WhatsApp kayıtlarında anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar üzerine konuştukları görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Randevu saatini gününü bana yaz anneciğim" ifadelerine karşılık Güllü'nün "Tamam konuşuyorum, yazacağım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

"ANNEYYY, KIS BİRAZ BE"

Konuşmalarda ayrıca 26 Eylül gecesi Güllü'ye ait sesli mesaj ve peş peşe yapılan cevapsız aramalar dikkat çekti. Tuğyan Ülkem Gülter'in, cevap alamadığı annesine "Anneeeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajlarını gönderdiği belirlendi.

Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
