Güllü'nün kızından annesine son mesaj! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü’nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

GÜLLÜ İLE KIZININ WHATSAPP KONUŞMALARI

Baş şüpheli konumundaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in WhatsApp yazışmaları incelenirken, anne-kız arasındaki son mesajlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

RANDEVU, KREDİ KARTI, GÜNLÜK PLANLAR...

WhatsApp kayıtlarında anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar üzerine konuştukları görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Randevu saatini gününü bana yaz anneciğim" ifadelerine karşılık Güllü'nün "Tamam konuşuyorum, yazacağım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

"ANNEYYY, KIS BİRAZ BE"

Konuşmalarda ayrıca 26 Eylül gecesi Güllü'ye ait sesli mesaj ve peş peşe yapılan cevapsız aramalar dikkat çekti. Tuğyan Ülkem Gülter'in, cevap alamadığı annesine "Anneeeyyy" ve "Kıs biraz be" mesajlarını gönderdiği belirlendi.