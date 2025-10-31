Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tüyleri diken diken eden sözleri! "Pişmanım..."

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından cinayet iddiaları gündem oldu. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, ünlü sanatçının kızından şikayetçi olarak savcılığa çok konuşulacak mesajlar sundu. Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger itiraflarıyla herkesi şoke etti. Tuğyan Ülkem'in annesi Güllü ile arasının hiçbir zaman iyi olmadığını belirten Dülger, "Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti." dedi.

"TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER SENELERDİR MADDE KULLANIR"

Bircan Dülger, kızının Güllü'ye şiddet uyguladığını belirterek, "Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu." dedi.

"KANLI TİŞÖRTÜM SENDE Mİ?"

Güllü'nün kızının annesinin ölmesini istediğini ve sık sık kavga ettiklerini belirten Bircan Dülger, "Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı "Kanlı tişörtüm sende mi?" diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim." diyerek herkesi şok etti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI "ÇOK PİŞMANIM"

Tuğyan Ülkem Gülter'in her şeyi itiraf ettiğini belirten yakın arkadaş, "Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.

"GÜLLÜ'NÜN KIZININ AMACI ANNESİNİ ALKOLİK GÖSTERMEKTİ"

Tuğyan'dan korktuğu için bugüne kadar hiçbir şey söylemediğini belirten Bircan Dülger, "Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de "Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam" diye sormuştu. Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum." dedi.

Güllü'yü öldürenin kızı olduğunu düşündüğünü belirten Dülger, "Tuğyan falçatayla kendine zarar vermişti, acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum Tuğyan beni aradı "Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi.