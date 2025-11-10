Menü Kapat
Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Ankara'da anma töreni gerçekleştiriliyor. Ankara Valiliği tarafından "Atatürk'ün Ölümünün 87. Yıl Dönümü Anma Töreni Programı" paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık olduğu, ziyaret saatleri araştırılmaya başlandı.

Mustafa Kemal 'ün ölüm yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek anma törenleriyle anılacak. Ankara Valiliği tarafından "Atatürk'ün Ölümünün 81. Yıl Dönümü Anma Töreni Programı" açıklandı. Vatandaşlar tarafından bugün saat kaça kadar açık, ziyaret saatleri ise merak ediliyor.

ANITKABİR BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK 10 KASIM?

Anıtkabir'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2025 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da açılacak. Vatandaşlar saat 16.00'a kadar Anıtkabir'i ziyaret edebilecekler.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ PROGRAMI 10 KASIM

Ankara Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre saat 09.05'de "Anıtkabir'e Çelenk Konulması Töreni" gerçekleştirilecek. Tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında devlet protokolü esaslarına göre yapılacak.

Daha sonrasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığınca gerçekleştirilecek. Anma programının ardından spor müsabakalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Ankara'nın birçok ilçesinde 10-17 Kasım 2025 tarihleri arasında Atatürk köşesi ve kitap sergileri yapılacak. Vatandaşlar 09.00-18.00 arası sergileri ziyaret edebilecekler.

