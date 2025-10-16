Seray Kaya'dan festival başarısı

Kadın, Kocamın Ailesi, Mahkum gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki Seray Kaya, Oğuz Peçe ve Azra Aksu’yla birlikte rol aldığı kısa film “Viran”, yönetmen İrem Haykır imzasıyla dünyanın birçok festivaline gönderilmeye hazırlanıyor.

SERAY KAYA'DAN FESTİVAL BAŞARISI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seray Kaya bu kez sadece başrolde değil, aynı zamanda ortak yapımcı olarak da karşımızda. Oğuz Peçe ve Azra Aksu’yla birlikte rol aldığı kısa film “Viran”, yönetmen İrem Haykır imzasıyla dünyanın birçok festivaline gönderilmeye hazırlanıyor.

Güçlü atmosferi, yalın anlatımıyla dikkat çeken Viran filmi Seray Kaya ve Oğuz Peçe, çocukluklarından beri süregelen dostluklarını beyazperdeye taşıyor. Üçlünün yıllar önce kurduğu “birlikte film yapma hayali”, İrem Haykır’ın yönetiminde ve Seray Kaya’nın ortak yapımcılığında Viran ile gerçeğe dönüştü. Film festival yolculuğuna yeni başladı.