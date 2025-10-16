Menü Kapat
Seray Kaya'dan festival başarısı

Oyuncu Seray Kaya, Oğuz Peçe ve Azra Aksu ile birlikte rol aldığı Viran filmiyle büyük bir başarıya ulaştı. İlk kez yapımcı olarak bir filmde başrol olan Seray Kaya, Viran filmiyle festival yolculuğuna hazırlanıyor.

Kadın, Kocamın Ailesi, Mahkum gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki , Oğuz Peçe ve Azra Aksu’yla birlikte rol aldığı kısa film “Viran”, yönetmen İrem Haykır imzasıyla dünyanın birçok festivaline gönderilmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seray Kaya bu kez sadece başrolde değil, aynı zamanda ortak yapımcı olarak da karşımızda. Oğuz Peçe ve Azra Aksu’yla birlikte rol aldığı kısa film “Viran”, yönetmen İrem Haykır imzasıyla dünyanın birçok festivaline gönderilmeye hazırlanıyor.

Güçlü atmosferi, yalın anlatımıyla dikkat çeken Viran filmi Seray Kaya ve Oğuz Peçe, çocukluklarından beri süregelen dostluklarını beyazperdeye taşıyor. Üçlünün yıllar önce kurduğu “birlikte film yapma hayali”, İrem Haykır’ın yönetiminde ve Seray Kaya’nın ortak yapımcılığında Viran ile gerçeğe dönüştü. Film yolculuğuna yeni başladı.

SERAY KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
4 Şubat 1991 Seray Kaya, 2012-2014 yılları arasında yayımlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakteriyle oyunculuğa başladı. Popüler olması ise Kocamın Ailesi dizisiyle oldu.
