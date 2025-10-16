Menü Kapat
Teknoloji
TikTok yılın ikinci çeyreğinde 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı

TikTok, 2025'in ikinci çeyreğinde platform genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdığını açıkladı.

TikTok yılın ikinci çeyreğinde 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı
Türkiye'de de birçok kullanıcısı bulunan video paltformu , 2025'in ikinci çeyreğinde platform genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdığını açıkladı.

TikTok, nisan-haziran dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nu yayımladı.

TikTok yılın ikinci çeyreğinde 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı

Rapora göre, üç aylık dönemde dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 189 milyondan fazla video platformdan kaldırıldı. Kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 90'ından fazlası tek bir görüntüleme almadan yayından kalktı. Bildirimli içerikler arasında ise yüzde 80,6'lık kesim, ortalama 2 saat içinde yayından kaldırıldı.

TikTok, aynı dönemde Türkiye'de ise toplam 4 milyon 431 bin 182 videoyu topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin yüzde 99,4'ü kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 97'si yirmi dört saat içinde sistemden çıkarıldı.

Canlı yayınlarda da etkisini artıran TikTok'un içerik denetim sistemleri, yılın ikinci çeyreğinde, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 36 milyondan fazla canlı yayını sonlandırdı. Bir önceki döneme göre yüzde 100'e yakın orandaki bu artış verisi, TikTok'un canlı yayınlarda da güvenliği ve dijital refahı koruma konusundaki kararlılığına işaret ediyor.

TikTok yılın ikinci çeyreğinde 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı

GENÇLERİN GÜVENLİ İÇERİKLERLE BULUŞMASI ÖN PLANDA

Kaldırılan içeriklerin yüzde 30,6'sını hassas içerikler, yüzde 30,5'ini ise ticari aktiviteler oluşturdu. Bununla birlikte "genç kullanıcılar için dijital güvenlik" politikaları kapsamında kaldırılan içeriklerin yüzde 94,4'ü herhangi bir görüntülenme almadan önce platformdan silindi.

Ayrıca 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle platformdan çıkarıldı.

Nisan-haziran döneminde reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimler kapsamında da 8 milyonun üzerindeki reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. Bu ihlallerin büyük çoğunluğu, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonların sonucunda gerçekleşti.

