Samsung'dan flaş karar: Beklenen modeli iptal edildi

Samsung amiral gemisi serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. WCCFTech'e göre, Snapdragon 8 Elite işlemci ile yalnızca beş ay önce piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge modelinin satışlarının düşük kalması, şirketi Galaxy S26 Edge modelini tamamen iptal etmeye zorladı.

Samsung'un bu gelişmeyle birlikte, 'Plus' varyantına odaklanması bekleniyor.

S26 SERİSİNDE 'EDGE' MODELİ OLMAYACAK

Samsung'un yeni seride yalnızca Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerini piyasaya süreceği üzerinde duruluyor. Güney Koreli teknoloji devi, S25 Edge'in kötü satışlarının ardından Galaxy S26 Plus'ın geliştirme çalışmalarına yeniden başlamıştı ancak gelen haberlere göre başka aksaklıklar da yaşanıyor.

X'te @chunvn8888 adlı kullanıcı, Edge modelinin iptalinin Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Plus'ın geliştirme süreçlerini de ertelediğini belirtti. Ertelemenin ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verilmedi. Serinin en popüler cihazı olan Galaxy S26 Ultra'nın ise geliştirme süreci sorunsuz ilerlemeye devam ediyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe da, S26 Edge ile ilgili haberin doğru olduğunu söyledi. Galaxy S25 Edge'in stoğu tükendikten sonra resmi olarak üretimi durdurulacak. Modelin ince yapısı nedeniyle pek çok özellikten taviz vermesi eleştiri konusu olmuştu.