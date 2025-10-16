Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung'dan flaş karar: Beklenen modeli iptal edildi

Samsung, Galaxy S25 Edge'in beklenen satış performansına ulaşamaması üzerine gelecek yılın amiral gemisi serisinde radikal bir değişikliğe gitti. Popüler Ultra modelinin geliştirme süreci sorunsuz ilerlerken, diğer modellerde erteleme yaşandığı belirtiliyor.

Murat Makas
16.10.2025
16.10.2025
Samsung amiral gemisi serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. WCCFTech'e göre, Snapdragon 8 Elite işlemci ile yalnızca beş ay önce piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge modelinin satışlarının düşük kalması, şirketi Galaxy S26 Edge modelini tamamen iptal etmeye zorladı.

'un bu gelişmeyle birlikte, 'Plus' varyantına odaklanması bekleniyor.

Samsung'dan flaş karar: Beklenen modeli iptal edildi

S26 SERİSİNDE 'EDGE' MODELİ OLMAYACAK

Samsung'un yeni seride yalnızca Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra modellerini piyasaya süreceği üzerinde duruluyor. Güney Koreli teknoloji devi, S25 Edge'in kötü satışlarının ardından Galaxy S26 Plus'ın geliştirme çalışmalarına yeniden başlamıştı ancak gelen haberlere göre başka aksaklıklar da yaşanıyor.

X'te @chunvn8888 adlı kullanıcı, Edge modelinin iptalinin Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Plus'ın geliştirme süreçlerini de ertelediğini belirtti. Ertelemenin ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih verilmedi. Serinin en popüler cihazı olan Galaxy S26 Ultra'nın ise geliştirme süreci sorunsuz ilerlemeye devam ediyor.

Samsung'dan flaş karar: Beklenen modeli iptal edildi

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe da, S26 Edge ile ilgili haberin doğru olduğunu söyledi. Galaxy S25 Edge'in stoğu tükendikten sonra resmi olarak üretimi durdurulacak. Modelin ince yapısı nedeniyle pek çok özellikten taviz vermesi eleştiri konusu olmuştu.

