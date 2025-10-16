Çöp kamyonu şarampole uçtu! 3 belediye işçisi yaralandı

Çorlu'da çöp döküm sahası yolu üzerinde Şerif E. idaresindeki Çorlu Belediyesi çöp kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı.

KAMYONUN ÇÖP KABİNİ TERS DÖNDÜ

Çöp kamyonunun metrelerce yüksekten şarampole çakılması sonucu kabini ters döndü. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Sürücü Şerif E. ve araçta bulunan Ahmet İ. ve Gökberk H. yaralandı.

BELEDİYE İŞÇİLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından belediye görevlilerinin de yardımıyla patikadan çıkarılarak ambulansa getirildi. Yaralı 3 belediye işçisi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.