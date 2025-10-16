Ana De Armas ile Tom Cruise ayrıldı! Sebebi hayranlarını şaşırttı

Blonde, Knock Knock, ve Deep Water gibi yapımlarda rol alan Ana De Armas ile göreviz Tehlike serisiyle tanınan Tom Cruise'un aşk yaşadığı haberi magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Zaman zaman evlenecekleri konuşulan çift, 9 aylık ilişkilerini bitirme kararı aldı.

ANA DE ARMAN İLE TOM CRUISE'IN AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

The Sun Gazetesi, Şubat ayından itibaren haklarında aşk iddiaları ortalıkta dolaşan Tom Curise ile Ana De Armas, temmuz ayında önce tekne tatilinde, ardından da sokakta el ele görüntülenerek birlikte olduklarını gözler önüne sermişti. 63 yaşındaki ABD'li Tom Cruise ile 37 yaşındaki Küba doğumlu İspanyol oyuncu Armas'ın birlikteliği uzun sürmedi.

Tom Curise ile Ana De Armas'ın yakın zamanda arkadaş olarak daha iyi durumda olduklarını fark ettikten sonra ilişkilerine son verme kararı aldığını açıkladı. Curise ile De Armas'a yakın bir kaynak gazeteye konuşurken; "Tom ile Ana birlikte iyi vakit geçirdiler ama çift olarak geçirdikleri zaman sona erdi. İyi arkadaş olarak kalacaklar ama artık birlikte değiller. Sadece sevgili olarak mesafe kat edemeyeceklerini ve arkadaş olarak daha iyi durumda olduklarını fark ettiler" dedi.

"Aralarında bir kıvılcım çakmıştı ama hâlâ birbirlerinin arkadaşlığından hoşlanıyorlar ve ikisi de bu konuda gerçekten olgun davranıyorlar" diyen kaynak; "Ana, Tom'un yeni filminde rol aldı, bu yüzden birlikte çalışmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

Tom Curise ile Ana De Armas, uzun süre ilişkilerini basından sakladı. Tom Cruise'un kullandığı helikopterde birlikte yolculuk yaparken görülen Curise ile De Armas, yazın ABD'nin Vermont kentinde bir tatilde el ele görüntü vererek sevgili olduklarını doğruladı.

Tom Curise ile Ana De Armas, mayıs ayında birlikte David Beckham'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış, çıkışta aynı arabanın içinde görüntülenirken gizlenmeye çalışmıştı.