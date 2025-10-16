Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ebru Baki hangi kanala geçti? Sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu

TV100'de "Para Manşet" programının sunuculuğunu yapan Ebru Baki geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü sunucunun TV100'den ayrılmasının ardından Ebru Baki hangi kanala geçti sorusu gündeme geldi. Ebru Baki sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ebru Baki hangi kanala geçti? Sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:51

Bir süredir ekranlarında "Para Manşet" programının sunuculuğunu yapan Ebru Baki'nin geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldığı belirtilmişti. TV100'den ayrılmasının ardından Ebru Baki'nin hangi kanala geçtiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Ebru Baki hangi kanala geçti? Sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu

EBRU BAKİ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Ebru Baki sosyal hesabından yaptığı açıklamada 'ye geçtiğini duyurdu.

Ebru Baki yaptığı açıklamada "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz halk TV'de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ebru Baki hangi kanala geçti? Sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu

EBRU BAKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada Hürriyet Gazetesi'nin servisinde stajını tamamladı.

Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Ebru Baki kariyeri boyunca CNN Türk, Hürriyet, HaberTürk, Sözcü TV, TV100 ve Halk TV kanallarında çalıştı.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Medya
#tv100
#halk tv
#haber
#gazetecilik
#Ebru Baki
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.