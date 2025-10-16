Ebru Baki hangi kanala geçti? Sosyal medya hesabından yeni kanalını duyurdu

Bir süredir TV100 ekranlarında "Para Manşet" programının sunuculuğunu yapan Ebru Baki'nin geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldığı belirtilmişti. TV100'den ayrılmasının ardından Ebru Baki'nin hangi kanala geçtiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

EBRU BAKİ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Ebru Baki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Halk TV'ye geçtiğini duyurdu.

Ebru Baki yaptığı açıklamada "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz halk TV'de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

EBRU BAKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Baki, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi servisinde stajını tamamladı.

Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İDBF Uluslararası İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Ebru Baki kariyeri boyunca CNN Türk, Hürriyet, HaberTürk, Sözcü TV, TV100 ve Halk TV kanallarında çalıştı.