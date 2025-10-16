Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
15°
Gündem
Editor
 | Murat Makas

Sahte pasaportla 24 milyon liralık vurgun! 3 ilde 8 adrese baskın düzenlendi

Antalya'da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri sahte pasaportla yapılan 24 milyon TL'lik arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yapan şahısları tespit etti. 3 ilde 8 adrese operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:29

Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlendi. Almanya'da yaşayan Ümmü D'ye (68) ait Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki arsa, sahte pasaportla adına işlem yapılarak Türkmenistan uyruklu A.J. (49) tarafından 28 Mart 2025 tarihinde, M.Y.Ö. (32) adlı kişiye 24 milyon TL karşılığında satıldı.

Sahte pasaportla 24 milyon liralık vurgun! 3 ilde 8 adrese baskın düzenlendi

Şikayet üzerine harekete geçen KOM ekipleri, satış işlemine konu olan sahte evrakları hazırlayan ve süreci organize eden şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) A.J (49) ve avukat V.V. (38) olduğunu belirledi.

3 İLDE 8 ADRESE OPERASYON

Tespitlerin ardından Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, toplam 8 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

Sahte pasaportla 24 milyon liralık vurgun! 3 ilde 8 adrese baskın düzenlendi

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan A.J, H.K, V.V, A.K. F.O. ve S.O. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#Sahte Pasaport
#Kom Taburları
#Emsal
#Gündem
TGRT Haber
