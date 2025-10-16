Dişlerini kırıp hamam böceği yedirdiler! 3 gün süren vahşet için istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'dan çalışmak için 2020'de Antalya Kepez'e giden Vedat Kurt 10 ay çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinde maaşını alamadı. 70 bin lira alacağı biriken Kurt, patronuna ait masadan 15 bin lira alarak İstanbul'a gitti. Kurt'u ailesinin devreye girmesiyle parayı iade etmek için Antalya'ya döndü. İddiaya göre iş yerine girdiğinde Kurt, A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından depoya kilitlenerek sandalyeye bağlanan genç, 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldı. Dişleri kırılan, vücudunda kesikler oluşan Kurt’un elleri ve kolları bağlandı, hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla da kaydetti. Daha sonra iş yerinden kaçan Kurt, şüphelilerin cep telefonundaki işkence görüntülerine ulaşarak, şikayetçi oldu.

DEHŞETİ GÖSTEREN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR BULUNDU

Açılan davada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan S.T.’ye ait olduğu belirlenen cep telefonu ile kopya disklerin incelendiği, telefonun "DCIM/RESTORED" klasöründe 19 fotoğraf ve bir video bulunduğu, görüntülerin 13-14 Ekim 2020 tarihli olduğu, konum bilgilerinin de Kurt’un çalıştığını söylediği iş yeri ile örtüştüğü belirtildi. Raporda, video kaydının transkriptinde Kurt’a "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu içtim" gibi sözler söylettirildiği kaydedilerek, söz konusu seslerin sanığın WhatsApp yazışmalarında geçen seslerle benzer olduğu ifade edildi.

HER BİRİ İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS

Tutuksuz yargılanan 4 sanık, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 14’üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, müştekinin sunduğu darp fotoğrafları ile sanık S.’nin telefonunda çıkan görüntülerin uyuştuğu, Kurt’un 13-14 Ekim 2020’de kalın ip ve sopayla darp edildiğinin sabit olduğu belirtildi. Sanık S. ve A.’nın savunmalarının darp eylemini gerçekleştirdiklerini ortaya koyduğu, O. ve A.’nın olay yerinde olmadıklarını iddia etseler de HTS kayıtları, kolluk ifadeleri ve tanık beyanlarının aksini gösterdiği kaydedildi. Mütalaada, Kurt’un telefonunun gasbedildiğine ilişkin HTS kayıtlarının beyanıyla örtüştüğü, eylemin "gece vakti birden fazla kişiyle silahlı nitelikli yağma" kapsamında olduğu, ayrıca Kurt’un elleri ve ayakları bağlı şekilde alıkonulduğu için sanıkların "silahla birden fazla kişiyle gece vakti nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından her biri için ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Savcı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ve eylemin sabit olduğunu belirtti.

SANIK AVUKATLARI KANITLARA RAĞMEN İDDİALARI REDDETTİ

Sanık O.T.’nin avukatı, "Şikâyet 2 yıl sonra yapılmıştır, hayatın olağan akışına aykırıdır. Telefon gasbedilmemiştir, müvekkilim gece geç saatlerde iş yerinde değildir" dedi. Sanık A.T.’nin avukatı ise, müştekinin daha sonra müvekkilinden iş istediğini, işe başladığını ve sigorta kayıtlarını sunacaklarını söyledi. Diğer sanıkların avukatları da suçlamaları kabul etmeyerek, ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının savunma için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı 8 Aralık tarihine erteledi.

"PARALARINI VERDİM, BUNA RAĞMEN İŞKENCE ETTİLER"

Duruşma sonrası konuşan Vedat Kurt, Antalya’ya ailesini geçindirmek için geldiğini belirterek, "Şubat 2020’de çalışmaya başladım. İlk zamanlarda maaşımı düzenli alıyordum ancak sonra paramız içeride kalmaya başladı. 8 ay geçtikten sonra artık içeride 60 bin küsur lira belki param birikmişti. Onu istediğim için egoist tavırlar sergilendi bize karşı. Paramız doğru dürüst verilmedi. Ben de o hırsla, tabii o zamanlar çocuktum, 18 yaşındaydım. O hırsla gidip patronun masasının üzerinde bulunan 15 bin 400 TL'ye tekabül eden yarısı Türk lirası, yarısı döviz olmak üzere parayı alıp İstanbul iline gittim. Ailemin adı kirlenmesin diye geri döndüm ve parayı iade ettim. Buna rağmen bana işkence ettiler. Aldığım para benim hakkımdı ve birikmiş maaşımın yarısı bile değildi" dedi.

"DOMUZ BAĞI İLE BAĞLADILAR"

Parayı teslim ettiği gün akşam saatlerinde sanıkların aralarında plan yaptığını iddia eden Kurt, "Beni aracın arkasına attılar, eve götüreceklerini söylediler ama Kepez Cezaevi’nin karşısındaki ormanlık alana götürdüler. Telefonumu kırarak gasp ettiler, ağaçlardan kopardıkları odunlarla beni dövdüler. Ardından iş yerine geri götürüp ‘domuz bağı’ yöntemiyle bağladılar. Savunmamı engelleyip, 2-3 gün boyunca aralıklarla işkence yaptılar. Gündüzleri duruyordu ama geceleri devam ediyordu. Ağzımı açık tutarak hamam böceği yedirdiler. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

"DELİL BULUNCA ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Delil bulamadığı için hemen şikayetçi olamadığını anlatan Kurt, "Sanıkların telefonundaki fotoğrafları ele geçirince başvuruda bulundum. Bu yüzden şikayet olaydan aylar sonra oldu. Bunca delile rağmen sanıklar en fazla iki ay yatıp çıktılar, tutuklanmalarını talep ediyorum" dedi.

"HALÜSİNASYONLAR GÖRMEYE BAŞLADIM"

İşkenceden sonra ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Kurt, "Halüsinasyonlar görmeye başladım, ani stres tepkileri yaşadım, çalışmakta zorlandım. Askerlik görevim sırasında bile psikolojik tedavi gördüm. Şimdi tedaviye ara verdim ama sorunlarım devam ediyor" dedi.

"BAŞKA ANNELER EVLATLARINI BÖYLE GÖRMESİN"

Sanıkların daha sonra kendisini yeniden işe almak istediğini, bunu da "Biz gerçekten böyle bir şey yapmış olsaydık neden bizimle çalışıyor?" demek için yaptıklarını öne süren Kurt, "Bu davayı kimse hapse girsin diye değil, ibret olsun diye sürdürüyorum. Başka anneler evlatlarını bu halde görmesin. Annem o fotoğrafları görünce perişan oldu. Oradan çıkıp Urfa'ya gittiğimde annem benim başımı okşamayı çok sever. Başımı okşadığında annemin o yaraları gördükten sonraki halleri annemi bayağı üzmüştü, ki ben en çok da bunun için bu davanın peşindeydim. Annem için" diye konuştu.