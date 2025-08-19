Menü Kapat
29°
Editor
 | Merve Yaz

Mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği diye gittiler, karşılaşılan manzara dehşet

Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda tedariki yapanların son durağı Antalya Kepez oldu. Ekipler, bozuk ve hamam böceği olduğunu iddia ettiği işletmeye baskın düzenlediklerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 18:29
|
19.08.2025
19.08.2025
saat ikonu 18:29

Antalya'da Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.

Mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği diye gittiler, karşılaşılan manzara dehşet

ALDIĞI YUMURTADAN BÖCEK ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesinde bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince durumu Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

MARKETTE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi.

Mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği diye gittiler, karşılaşılan manzara dehşet

Olayın ardından şikayete konu olan işyerinde Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

TARİHİ GEÇMİŞ DANA VE TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi.

Mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği diye gittiler, karşılaşılan manzara dehşet

İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilecek bu ürünlere, imha edilmek üzere el konuldu.

