Alanya'dan mide bulandıran görüntüler! Bozulmuş etleri vatandaşa yedireceklerdi

Alanya'da fırın, pastane, restoran, kasap, market gibi gıda işletmeleri ekipler tarafından düzenli olarak denetleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Bir restorana yapılan denetimde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda olumsuzluğa rastlandı. Servise sunulmak üzere hazırlanan ürünler arasında; küflenmiş, kokmuş ve bozulmuş meze, et ve et ürünleri tespit edilirken, bu ürünlerin halk sağlığını tehdit edecek derecede risk taşıdığı belirlendi. İşletme, süresiz olarak mühürlendi.