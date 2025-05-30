Adana'da mide bulandıran görüntüler! Tam 2.5 ton at etini vatandaşa yedireceklerdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, usulsüz ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak şekilde et kesim yapılan yerlerin son durağı Adana oldu. Yüreğir ilçesinde 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. Bir evin altına gerçekleşen baskında 4 atın da kesilmekten son anda kurtarıldığı öğrenildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'de kebap denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Adana'dan skandal görüntüler geldi. Yüreğir ilçesindepolis ekipleri, 48 yaşındaki Adem T. ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi. Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi.

Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. ve kardeşi Ramazan A. gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. ile Adem T.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

2'Sİ TAY 4 AT ELE GEÇİRİLDİ

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.