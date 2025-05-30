Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Adana'da mide bulandıran görüntüler! Tam 2.5 ton at etini vatandaşa yedireceklerdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, usulsüz ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak şekilde et kesim yapılan yerlerin son durağı Adana oldu. Yüreğir ilçesinde 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. Bir evin altına gerçekleşen baskında 4 atın da kesilmekten son anda kurtarıldığı öğrenildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:58

Türkiye'de kebap denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Adana'dan skandal görüntüler geldi. Yüreğir ilçesindepolis ekipleri, 48 yaşındaki Adem T. ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi. Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi.

Adana'da mide bulandıran görüntüler! Tam 2.5 ton at etini vatandaşa yedireceklerdi

Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. ve kardeşi Ramazan A. gözaltına alındı.

Adana'da mide bulandıran görüntüler! Tam 2.5 ton at etini vatandaşa yedireceklerdi

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. ile Adem T.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

Adana'da mide bulandıran görüntüler! Tam 2.5 ton at etini vatandaşa yedireceklerdi

2'Sİ TAY 4 AT ELE GEÇİRİLDİ

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurban etini pişirirken nelere dikkat etmeli? Kurban öncesi uzmanlardan önemli uyarı
Adana'da 2 ton at eti ele geçirildi
At eti skandalı! Çöpten çıkan hayvan kemikleri halkı şüphelendirdi

Sıkça Sorulan Sorular

At eti helal midir?
Kur'ân ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefî mezhebinde İmam Ebû Hanîfe'den rivâyet edilip tercih edilen görüş ile Mâlikîlerden gelen bir görüşe göre at etinin yenilmesi tenzihen (helale yakın) mekruhtur.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.