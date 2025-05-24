Hepsi mühürsüz, faturasız! Mide bulandıran anlar: 3 ton bozulmuş at eti ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş et ele geçirildi. Etlerin mühürsüz ve faturasız olduğu tespit edildi.

Adana jandarma ekipleri tarafından elde edilen istihbarat sonrası Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Bir depoya düzenlenen operasyonda tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bozulmuş ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

FATURASI OLMAYAN BOZULMUŞ ETLER

Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.