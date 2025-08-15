Sucukta domuz eti, peynirde natamisin çıktı! Vatandaşa neler yedirmişler!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası gereği, uygunsuz ürünlerin listesini kamuoyuna duyurdu.

DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

14 Ağustos tarihli listede yer alan bilgilere göre, Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Bifet” markalı dana sucukta domuz eti bulundu.

İKİ MARKA PEYNİRDE ÇIKAN KİMYASAL: NATAMİSİN

Ayrıca Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ürettiği “Asova” ve “Aybey” markalı peynirlerde natamisin tespit edildi. Bakanlık, natamisin maddesinin süt ve süt ürünlerinde küf veya maya oluşumunu önlemek amacıyla kullanıldığı, ancak fazla kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceği bilgisini de verdi.