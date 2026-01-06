Elektrikli araç sahiplerine hayati uyarılar: İşte batarya ömrünü bitiren 5 hata!

Dünya genelinde ve Türkiye'de elektrikli araçların benimsenme hızı her geçen gün artıyor. Anlık tork gücü, düşük emisyon değerleri ve azalan bakım maliyetleri elektriklileri cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Ancak benzinli veya dizel araçlardan elektriklilere geçiş yapan sürücüler, çoğu zaman bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalıyor.

İki araç tipi arasındaki farkın sadece motordan ibaret olduğunu düşünenler ise büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. Batarya ömrünü uzatmak, menzili korumak ve daha güvenli bir sürüş deneyimi için uzmanlar, elektrikli araç sahiplerinin yapmaması gereken 5 kritik hataya dikkat çekiyor.

YÜZDE 100 ŞARJ ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇİN

İçten yanmalı motora sahip araç kullanıcıları, genellikle depolarını tam doldurmaya alışkın. Fakat elektrikli araçların şarjını tamamen doldurmak batarya sağlığını olumsuz etkiliyor. Lityum demir fosfat (LFP) bataryaya sahip olmayan modellerde pili sürekli yüzde 100 seviyesine kadar şarj etmek uzun vadede batarya ömrünü kısaltıyor.

SlashGear sitesinin haberine göre, uzmanlar uzun yolculuklar haricinde günlük kullanım için şarj seviyesinin yüzde 20 ile yüzde 80 arasında tutulmasını tavsiye ediyor. Bu sayede batarya aşınmasını azaltarak aracın ömrünü uzatabiliyorsunuz.

SÜREKLİ HIZLI ŞARJ (DC) KULLANMAK RİSKLİ

Zaman tasarrufu sağlayan DC hızlı şarj istasyonları elektrikli araç sahipleri için büyük bir kolaylık sunsa da her gün kullanmak bataryaya zarar veriyor. Yüksek voltajlı doğru akım bataryada aşırı ısınmaya neden olarak lityum iyonlarının hareketini hızlandırıyor ve zamanla şarj tutma kapasitesini düşürüyor.

Hızlı şarjın yalnızca uzun yolculuklarda veya acil durumlarda tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Günlük rutinlerde ise daha yavaş olan AC şarj ünitelerinin kullanılması, bataryanın dinlenerek dolmasını sağlıyor.

LASTİK AŞINMALARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Elektrikli araçlar, batarya paketlerinin ağırlığı nedeniyle içten yanmalı muadillerine göre çok daha ağır oluyor. Eklenen ağırlık, lastikler üzerinde ekstra baskı oluşturarak daha hızlı aşınmalarına yol açıyor. Lastiklerin sık sık kontrol edilmesi hem güvenlik hem de maliyet açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca elektrikli araçlara özel olarak tasarlanan, yuvarlanma direnci düşük lastiklerin tercih edilmesi menzili olumlu yönde etkiliyor.

GAZ PEDALINA SONUNA KADAR BASMAKTAN KAÇININ

Elektrikli motorların sunduğu anlık tork ve hızlanma hissi sürücülere keyifli gelse de pedala aniden yüklenmek bataryadan büyük bir güç çekilmesine neden oluyor.

Sürekli yapılan ani hızlanmalar, aracın menzilini ciddi oranda düşürürken lastiklerin de daha çabuk yıpranmasına yol açıyor. Üreticinin vaat ettiği menzile ulaşmak isteyenlerin daha yumuşak ve kontrollü hızlanmaları tercih etmesi gerekiyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİNİ ERTELEMEYİN

Günümüzün elektrikli otomobilleri, Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve Batarya Yönetim Sistemleri (BMS) ile donatılmış durumda. Bunların daha iyi çalışabilmesi için üreticilerin yayınladığı yazılım güncellemelerinin zamanında yapılması hayati önem taşıyor.

Güncellemeler yalnızca hataları düzeltmekle kalmıyor aynı zamanda batarya yönetimini iyileştirerek menzili artırabiliyor ve şarj sırasındaki sıcaklık kontrolünü optimize ediyor.