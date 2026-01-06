Menü Kapat
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Fiyat listeleri güncellendi: İşte en ucuz 2026 model otomobil fiyatları

Ocak 06, 2026 10:09
1
en ucuz 2026 model otomobil fiyatları

Sıfır otomobil almak isteyenlerin akıllarındaki sorular netleşti. Zira yeni yılın gelmesiyle pek çok marka 2026 model otomobil fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre lüks segmentten, daha uygun satış fiyatına sahip olan markalara kadar sıfır otomobil modellerinin fiyatları da belli oldu. İşte araba almayı planlayanların görmesi gereken en ucuz 2026 model otomobil fiyatları listesi…

2
sıfır otomobil

Otomotiv dünyasında yıl sonunda yaşanan hareketliliğin ardından yeni yıl da yeni adımlar atılmaya başlandı. Birçok marka sıfır otomobil fiyatları listesini hazırladı. Yerli üretim araçlar piyasaya sürülmeye başlanırken, ithal edilen sıfır otomobillerin satışa çıkmasına yaklaşık iki aylık bir süre olduğu konuşuluyor. Diğer yandan paylaşılan listelerle en ucuz 2026 model otomobil fiyatları da ortaya çıktı…

3
Mercedes

İŞTE EN UCUZ 2026 MODEL OTOMOBİL FİYATLARI

Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira

4
Lexus

Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira

5
MG

MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira

6
Alfa Romeo

Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira

7
Suzuki

Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira

8
Peugeot

Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira

9
Honda

Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira

10
Ford

Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira

11
Ssangyong

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

12
Toyota

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira

13
BYD

BYD ATTO 2 1 milyon 575 bin lira

14
Nissan

Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira

15
Citroen

Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira

16
Opel

Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira

17
Hyundai

Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira

18
KIA

KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira

