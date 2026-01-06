Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Fiyat listeleri güncellendi: İşte en ucuz 2026 model otomobil fiyatları

Kategoriler
Sıfır otomobil almak isteyenlerin akıllarındaki sorular netleşti. Zira yeni yılın gelmesiyle pek çok marka 2026 model otomobil fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre lüks segmentten, daha uygun satış fiyatına sahip olan markalara kadar sıfır otomobil modellerinin fiyatları da belli oldu. İşte araba almayı planlayanların görmesi gereken en ucuz 2026 model otomobil fiyatları listesi…
Otomotiv dünyasında yıl sonunda yaşanan hareketliliğin ardından yeni yıl da yeni adımlar atılmaya başlandı. Birçok marka sıfır otomobil fiyatları listesini hazırladı. Yerli üretim araçlar piyasaya sürülmeye başlanırken, ithal edilen sıfır otomobillerin satışa çıkmasına yaklaşık iki aylık bir süre olduğu konuşuluyor. Diğer yandan paylaşılan listelerle en ucuz 2026 model otomobil fiyatları da ortaya çıktı…
Mercedes A200 AMG 3 milyon 159 bin lira
Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 386 bin lira
Alfa Romeo Junior Ibrida 2 milyon 326 bin 207 lira
Suzuki Vitara Otomatik 1 milyon 999 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 960 bin lira
Honda Jazz Crosstar 1 milyon 880 bin lira
Ford Puma Titanium 1 milyon 784 bin 800 lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 model 1 milyon 650 bin lira
BYD ATTO 2 1 milyon 575 bin lira
Nissan Juke Tekna manuel 1 milyon 549 bin lira
Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin lira
Opel Corsa 1.2 Edition Manuel 1 milyon 416 bin lira
Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model 1 milyon 334 bin 500 lira
KIA Picanto Feel 1 milyon 290 bin lira