En çok satan ve ucuz otomobil listesindeydi, piyasadan kaldırıldı! Hyundai i10 fiyat listesini gören buz kesti

Ocak 06, 2026 09:38
1
Hyundai i10 fiyat listesi

Bir dönem en çok satan otomobil listesinde olan Hyundai markasının i10 modeli otomobil tutkunlarını şaşırttı. Hyundai Ocak 2026 fiyat listesi yayınlandı. İşte fiyat listesi...

2
Hyundai, Ocak 2026 fiyat listesini yayımladı

Türkiye’de sıfır ve ikinci el otomobil piyasası yakından takip edilirken markaların güncel fiyat listeleri dikkat çekiliyor. Teknik olarak en sağlam otomobiller arasında görülen Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, Ocak 2026 fiyat listesini yayımladı. Bazı modeller için 2026 versiyonları ortaya çıktı.

3
Hyundai 10 satışı durduruldu

Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesi incelendiğinde birçok modelin fiyat bilgisi yer alırken Hyundai 10 detayı dikkat çekti. Satın alma ve fiyatlandırma aşamasına geçildiğinde i10 seçeneği yer almıyor.

4
Hyundai i10

Bir dönem fiyat uygunluğu olarak bilinen İ10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmazken mevcut stokların da bittiği düşünülüyor. Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için sipariş alınmadığı belirtiliyor. Hyundai i10 yeni kasa versiyonlarıyla 1 milyon TL civarı satışa sunuluyordu.

5
otomobil

İ10 - Aralık: 1.165.000 TL Ocak: -

6
i20

İ20 - Aralık: 1.292.000 TL Ocak: 1.334.500 TL

7
Hyundai İ30

İ30 - Aralık: 1.794.000 TL Ocak: 1.893.000 TL

8
Bayon

Bayon - Aralık: 1.422.000 TL Ocak: 1.471.000 TL

9
Kona

Kona - Aralık: 2.183.000 TL Ocak: 2.231.000 TL

10
Tucson

Tucson - Aralık: 2.326.000 TL Ocak: 2.384.000 TL

11
SANTA FE Hibrit

SANTA FE Hibrit - Aralık: 5.073.000 TL Ocak: 5.076.000 TL

12
IONIQ 5

IONIQ 5 - Aralık: 2.373.000 TL Ocak: 2.435.000 TL

13
IONIQ 6

IONIQ 6 - Aralık: 2.225.000 TL Ocak: 2.284.000 TL

14
IONIQ 9

IONIQ 9 - Aralık: 5.259.000 TL Ocak: 5.394.000 TL

15
INSTER

INSTER - Aralık: 1.416.000 TL Ocak: 1.453.000 TL

