En çok satan ve ucuz otomobil listesindeydi, piyasadan kaldırıldı! Hyundai i10 fiyat listesini gören buz kesti

Bir dönem en çok satan otomobil listesinde olan Hyundai markasının i10 modeli otomobil tutkunlarını şaşırttı. Hyundai Ocak 2026 fiyat listesi yayınlandı. İşte fiyat listesi...
Türkiye’de sıfır ve ikinci el otomobil piyasası yakından takip edilirken markaların güncel fiyat listeleri dikkat çekiliyor. Teknik olarak en sağlam otomobiller arasında görülen Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, Ocak 2026 fiyat listesini yayımladı. Bazı modeller için 2026 versiyonları ortaya çıktı.
Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesi incelendiğinde birçok modelin fiyat bilgisi yer alırken Hyundai 10 detayı dikkat çekti. Satın alma ve fiyatlandırma aşamasına geçildiğinde i10 seçeneği yer almıyor.
Bir dönem fiyat uygunluğu olarak bilinen İ10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmazken mevcut stokların da bittiği düşünülüyor. Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için sipariş alınmadığı belirtiliyor. Hyundai i10 yeni kasa versiyonlarıyla 1 milyon TL civarı satışa sunuluyordu.
İ10 - Aralık: 1.165.000 TL Ocak: -
İ20 - Aralık: 1.292.000 TL Ocak: 1.334.500 TL
İ30 - Aralık: 1.794.000 TL Ocak: 1.893.000 TL
Bayon - Aralık: 1.422.000 TL Ocak: 1.471.000 TL
Kona - Aralık: 2.183.000 TL Ocak: 2.231.000 TL
Tucson - Aralık: 2.326.000 TL Ocak: 2.384.000 TL
SANTA FE Hibrit - Aralık: 5.073.000 TL Ocak: 5.076.000 TL
IONIQ 5 - Aralık: 2.373.000 TL Ocak: 2.435.000 TL
IONIQ 6 - Aralık: 2.225.000 TL Ocak: 2.284.000 TL
IONIQ 9 - Aralık: 5.259.000 TL Ocak: 5.394.000 TL
INSTER - Aralık: 1.416.000 TL Ocak: 1.453.000 TL