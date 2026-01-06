En çok satan ve ucuz otomobil listesindeydi, piyasadan kaldırıldı! Hyundai i10 fiyat listesini gören buz kesti

Bir dönem fiyat uygunluğu olarak bilinen İ10 modeli için yeni sipariş kaydı oluşturulmazken mevcut stokların da bittiği düşünülüyor. Sektör kaynaklarına göre, Hyundai bayilerinde i10 için sipariş alınmadığı belirtiliyor. Hyundai i10 yeni kasa versiyonlarıyla 1 milyon TL civarı satışa sunuluyordu.