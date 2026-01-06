Emekliye ek zam var mı son dakika 2026? Gözler emekliye ek zam açıklamasında

Aralık ayının enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber en düşük emekli maaş zammı da belli oldu. Bu çerçevede en düşük emekli maaşı 18.938 TL oldu.

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI SON DAKİKA 2026?

Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu.

Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı. Aynı dönemde, memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12,19 artış gerçekleşti. Güncel olarak emekliye ek zam hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Temmuz ayında yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55, Kasım’da yüzde 0,87 ve Aralık’ta yüzde 0,89 olarak gerçekleşen artışlar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda yüzde 12,19 oranında zam alacak.