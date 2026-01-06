Ödüllü yönetmen Emin Alper'den yeni dizi geliyor

Emin Alper'in Kız Kardeşler filmi SİYAD'da 10 dalda 11 adaylık elde etti. Birçok ödüllü Emin Alper'in yöneteceği, iddialı bir dizi projesi İnsanlar'ın hazırlığı başladı.

EMİN ALPER İNSANLAR DİZİSİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ödüllü filmlerin başarılı yönetmeni Emin Alper, iddialı bir dizi projesine hazırlanıyor. “İnsanlar” adlı dizinin yapım şirketi “Prens” ve “Karşılaşmalar” başta olmak üzere birçok projeye imza atan ekip oldu. Yaz başında sete çıkması planlanan dizinin proje tasarımını Hakan Bonomo yapıyor.

Milay Ezengin’in yazdığı 8 bölümlük “İnsanlar” dizisinin kök hikâyesi etkileyici bir sınıf çatışması üzerine kurulu. Oyuncu kadrosu henüz netleşmeyen dizi için görüşmeler devam ediyor.