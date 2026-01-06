Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

Ocak 06, 2026 16:11
1
Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

Volvo, EX30 modellerinde tespit edilen nadir bir batarya riski nedeniyle sürücülerden geçici olarak şarj seviyesini yüzde 70’le sınırlamalarını istedi. Şirket, etkilenen araçlar için geri çağırma hazırlığında.

Volvo, 2024’ten bu yana üretilen bazı EX30 modelleri için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Şirket, olası batarya yangını riskini azaltmak amacıyla, etkilenen araçların şimdilik yüzde 70’in üzerinde şarj edilmemesini tavsiye ediyor. Bu öneri, özellikle belirli üretim partilerini kapsıyor.

2
Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Volvo'nun verdiği bilgilere göre risk, Single Motor Extended Range ve Twin Motor Performance versiyonlarında kullanılan 69 kWsa kapasiteli NMC bataryalarla bağlantılı. Bu bataryalarda bazı hücrelerin aşırı ısınabildiği tespit edildi. Isının artması halinde, yangın riski batarya paketinin tamamına yayılabiliyor; yani mesele ciddiye alınması gereken bir güvenlik başlığı.

3
Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

RİSK DÜŞÜK AMA TEDBİR ŞART

Autocar’ın aktardığına göre Volvo, riskin nadir olduğunu vurguluyor. Nitekim bugüne kadar bildirilen olay sayısı, söz konusu bataryaya sahip 33 binden fazla EX30’un yalnızca yüzde 0,02’sine denk geliyor. Yine de şirket, şarj seviyesi yüzde 70’in altında tutulduğunda riskin “önemli ölçüde azaldığını” belirtiyor. Sürücüler bu sınırı, aracın merkez ekranındaki şarj ayarları menüsünden kolayca belirleyebiliyor.

4
Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

UYARI EKRANDA BELİRİYOR

Batarya hücrelerinde aşırı ısınma algılanırsa, dokunmatik ekranda net bir mesaj çıkıyor:

“Tehlike! Batarya aşırı ısınıyor. Güvenli şekilde durun ve araçtan inin.”

Volvo, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir hasar bildirilmediğinin de altını çiziyor.

GERİ ÇAĞIRMA YOLDA

Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen araçlar için en kısa sürede bir geri çağırma başlatılacağı ifade edildi. Bu süreçte kullanıcılarla birebir iletişime geçilecek ve şarjın yüzde 70’le sınırlandırılması istenecek. Kalıcı çözüm hazır olduğunda ise yeni bir bilgilendirme yapılacak. Volvo ayrıca, diğer modellerin ve EX30’un tüm versiyonlarının bu durumdan etkilenmediğini özellikle vurguluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.