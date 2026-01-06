Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Volvo, EX30 modellerinde tespit edilen nadir bir batarya riski nedeniyle sürücülerden geçici olarak şarj seviyesini yüzde 70’le sınırlamalarını istedi. Şirket, etkilenen araçlar için geri çağırma hazırlığında.
Volvo, 2024’ten bu yana üretilen bazı EX30 modelleri için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Şirket, olası batarya yangını riskini azaltmak amacıyla, etkilenen araçların şimdilik yüzde 70’in üzerinde şarj edilmemesini tavsiye ediyor. Bu öneri, özellikle belirli üretim partilerini kapsıyor.
Volvo'nun verdiği bilgilere göre risk, Single Motor Extended Range ve Twin Motor Performance versiyonlarında kullanılan 69 kWsa kapasiteli NMC bataryalarla bağlantılı. Bu bataryalarda bazı hücrelerin aşırı ısınabildiği tespit edildi. Isının artması halinde, yangın riski batarya paketinin tamamına yayılabiliyor; yani mesele ciddiye alınması gereken bir güvenlik başlığı.
Autocar’ın aktardığına göre Volvo, riskin nadir olduğunu vurguluyor. Nitekim bugüne kadar bildirilen olay sayısı, söz konusu bataryaya sahip 33 binden fazla EX30’un yalnızca yüzde 0,02’sine denk geliyor. Yine de şirket, şarj seviyesi yüzde 70’in altında tutulduğunda riskin “önemli ölçüde azaldığını” belirtiyor. Sürücüler bu sınırı, aracın merkez ekranındaki şarj ayarları menüsünden kolayca belirleyebiliyor.
Batarya hücrelerinde aşırı ısınma algılanırsa, dokunmatik ekranda net bir mesaj çıkıyor:
“Tehlike! Batarya aşırı ısınıyor. Güvenli şekilde durun ve araçtan inin.”
Volvo, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir hasar bildirilmediğinin de altını çiziyor.
Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen araçlar için en kısa sürede bir geri çağırma başlatılacağı ifade edildi. Bu süreçte kullanıcılarla birebir iletişime geçilecek ve şarjın yüzde 70’le sınırlandırılması istenecek. Kalıcı çözüm hazır olduğunda ise yeni bir bilgilendirme yapılacak. Volvo ayrıca, diğer modellerin ve EX30’un tüm versiyonlarının bu durumdan etkilenmediğini özellikle vurguluyor.