Volvo’dan EX30 dikkat! Sakın yüzde 70’dan fazla şarj etmeyin

UYARI EKRANDA BELİRİYOR

Batarya hücrelerinde aşırı ısınma algılanırsa, dokunmatik ekranda net bir mesaj çıkıyor:

“Tehlike! Batarya aşırı ısınıyor. Güvenli şekilde durun ve araçtan inin.”

Volvo, şu ana kadar bu sorunla bağlantılı herhangi bir hasar bildirilmediğinin de altını çiziyor.

GERİ ÇAĞIRMA YOLDA

Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen araçlar için en kısa sürede bir geri çağırma başlatılacağı ifade edildi. Bu süreçte kullanıcılarla birebir iletişime geçilecek ve şarjın yüzde 70’le sınırlandırılması istenecek. Kalıcı çözüm hazır olduğunda ise yeni bir bilgilendirme yapılacak. Volvo ayrıca, diğer modellerin ve EX30’un tüm versiyonlarının bu durumdan etkilenmediğini özellikle vurguluyor.