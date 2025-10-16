Görüntüler tepki çekmişti! Zincire vurulan kurt yavrusu özgürlüğüne kavuştu!

Kategoriler
Van'da tasma takılarak bir evin önüne zincirlenen kurt yavrusunun sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kurtarılması için harekete geçildi. Tepki çeken görüntülerin ardından yapılan çalışmalarla kurtarılan kurt yavrusu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından yapılan ilk incelemelerde, kurdun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayvanın bir süre gözlem altında tutulacağı, doğal yaşam şartlarına yeniden uyum sağlayabilmesi için rehabilitasyon sürecinden geçirileceği öğrenildi.