Otomobile çarptı yaşlı çiftin üstüne uçtu!

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen kazada cadde üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobil ile karşı yönden gelen hızla gelen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü savruldu. Görüntülere yansıyan kazada sürücünün metrelerce yükselerek kaldırım kenarında yürüyen yaşlı çiftin üstüne uçtuğu görüldü. Kameralara anbean yansıyan feci kazada toplamda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.