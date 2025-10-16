10 ilde 'change araç' operasyonu! Yüzlerce vatandaşı bu yöntemle kandırmışlar

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara merkezli 10 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanırken, 2025 yılının ilk 9 ayında chnage yöntemi ile yaklaşık 495 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı.

495 BATANDAŞI MAĞDUR ETMİŞLER

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Ankara merkezli 10 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda 35 şüpheliyi yakaladık. 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak–30 Eylül) 19 ilde “Change Araç” şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160’ı tutuklandı. 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz; her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.