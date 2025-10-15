Eşinin boşanmak istediği adam üst geçide çıktı!

Kategoriler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eşinin ayrılmak istediği iddia edilen Metin A.(42) bunalıma girdi. Şahıs üst geçit çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı yarım saat süren ikna çalışması sonucu çıktığı yerden indirdi. İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen öğrenciler, üst geçitten adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.