İETT şoförü, otobüsün camından atlayıp kavga etti! O anlar kamerada

Üsküdar'da Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etti. Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.