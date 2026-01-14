Çalıştığı kuyumcuyu soydu, paraları eğlencede yedi! Yüzbinlerce dolar ve euro çalmış

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 9 Ocak Cuma günü hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Kuyumcukent'te bulunan bir kuyumcu işletmesi oldu.

İddiaya göre, kuyumcu işletmecisi C.D., iş yerinde çalışan E.A.'nın kendisinden habersiz şekilde kasa içerisindeki 350 bin dolar ve 58 bin euroyu aldığını fark etti. C.D.'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında olaya karıştıkları belirlenen E.A. (20), T.Y. (20), Y.B.T. (19), E.A. (31) ve A.Z. (20) isimli şüpheliler, 10-11 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlar Sultangazi ilçesinde yakalandı. Şüphelerin tamamı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ÇALDIKLARI PARALARI OTELDE EĞLENCEDE YEMİŞLER

Çalıştığı kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin Euro çalan 20 yaşındaki E.A.'nın, dükkandan hızlıca ayrıldıktan sonra cep telefonunu kapatarak kendisine son model lüks bir cep telefonu aldığı belirlendi.

Ardından bir mahalleye giden E.A., bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi. Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi'de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.'nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte 6 arkadaşı sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendiler.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Çalıştığı işyerinden yüklü miktarda döviz çalan ve çaldıkları paralarla bir otelde eğlendikleri öğrenilen 7 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden; E.A., T.Y., Y.B.T., E.A., A.Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Son olarak operasyonlar kapsamında, müştekiye ait olduğu belirlenen 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Öte yandan şahsın çaldığı paralarla kaçma anı kameraya yansıdı.